Comment Air France tiendra-t-elle face à la crise dans le secteur aérien ? La mise au point de François Lenglet

Selon François Lenglet, Air France-KLM va se repositionner sur le haut de gamme. Proposer un meilleur service, un meilleur confort et établir des tarifs plus élevés, avec des avions plus écologiques, en supprimant des lignes intérieures au profit du train. Pour accélérer cette évolution, l'État français va monter au capital de la compagnie dans les prochaines semaines, en passant de 14% à près de 30%. Pas question pour autant de nationaliser, car l'objectif est que Paris redevienne l'actionnaire principal d'Air France-KLM et distance l'État néerlandais. Rappellant qu'Air France a déjà reçu un prêt de sept milliards d'euros, François Lenglet fait savoir que la compagnie sera également recapitalisée au printemps 2021 avec quatre à cinq milliards d'euros supplémentaires. Il précise que cette question de survie concerne d'autres entreprises de l'aérien tel que Aéroport de Paris, le gérant des terminaux d'Orly et de Roissy. Ainsi, c'est tout l'aérien qui doit s'adapter à la nouvelle donne. Un trafic plus faible imposant des avions plus petits pour consommer moins et des billets plus chers.