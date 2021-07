Comment est choisi le deuxième prénom ?

Si vous attendez un heureux événement, vous vous êtes peut-être penché attentivement sur ce classement. Le podium des prénoms les plus donnés en 2020 vient d'être dévoilé. Alors du côté des filles, Jade se hisse en tête, suivi de Louise et du toujours populaire Emma. Pour les garçons, Léo devance d'une courte tête Gabriel suivi de Raphaël en troisième place. La tendance en revanche pour les deuxièmes prénoms, il faut dire qu'ils sont moins soumis au mode, plus aux traditions, de quoi réserver parfois quelques surprises. C'est souvent celui que l'on cache, que l'on oublie, quand on a parfois un peu honte aussi. Le deuxième prénom, une tradition née après le Moyen Âge pour éviter les homonymes. Il avait surtout une connotation religieuse. Le deuxième prénom est souvent le nom d'un membre de la famille. "Catherine, c'est le nom de ma marraine qui est décédée, et Michel, c'est le nom de mon parrain", révèle une femme. Il a parfois une histoire connue. "On suppose que Jeanine, c'était le prénom d'une ex petite amie à mon Papa avant qu'il connaisse maman", dévoile une dame. Aux yeux de la loi française, les prénoms inscrits à la naissance sur votre état civil peuvent être pris comme prénom usuel et on peut en avoir autant qu'on veut, avec modération tout de même.