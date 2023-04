Comment évacuer les 300 Français bloqués au Soudan ?

Après une brève accalmie, les combats ont repris dans la matinée de ce samedi 22 avril 2023 à Khartoum, où 300 Français attendent une évacuation très compliquée. Nous avons pu joindre deux d'entre eux le vendredi 21 avril. Ils se trouvaient dans une résidence à quelques kilomètres du centre-ville. L'interview est interrompue par des tirs. La France tente de protéger ses ressortissants et travaille à leur évacuation. Nicolas et Merry devaient rentrer en France quelques heures avant le début du conflit. Ils se préparaient à toute éventualité. Pour aller chercher les ressortissants français, plusieurs scénarios sont possibles. La première hypothèse est d'établir un pont aérien entre Khartoum et Djibouti, où la France dispose d'une base militaire. Autre possibilité, passer par la mer en rejoignant Port-Soudan, puis un bateau qui prendrait la direction de Djibouti. Mais toute évacuation dépend d'un accord avec les forces armées. Ce samedi soir, l'armée soudanaise annonce que la France, comme d'autres pays, a décidé d'évacuer ses ressortissants avec ses avions militaires. TF1 | Reportage V. Topenot, C. David