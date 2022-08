Comment évaluer les dégâts en Corse ?

Des bateaux échoués, fracassés contre les rochers, trois jours après la tempête, le port de Girolata a tout d'un cimetière marin. À bord d'une embarcation, l'experte en assurances arrive. Il faut agir vite. La coque d'un catamaran destiné à la location est trouée. Figé dans le port, il prend l'eau depuis plusieurs jours. Des flotteurs se préparent, car il faut réparer la brèche, la colmater pour évacuer au plus vite le bateau vers Ajaccio. Pour Clément Rouch, les dégâts sont considérables. En pleine période estivale, c'est toute son activité qui est menacée. Un plaisancier, lui, n'arrive pas à joindre son assurance. Une attente qui l'angoisse : "Je suis dans une impasse parce que c'est le week-end et je ne peux avoir personne au téléphone. On ne sait pas quoi faire. On a été évacué pendant deux jours. On vient de revenir. On a de la chance que le bateau flotte encore". Les investigations de l'experte s'annoncent longues. Ce dimanche matin, seulement six bateaux ont pu être expertisés parmi la quarantaine qu'elle doit inspecter. Des centaines d'autres attendent encore. TF1 | Reportage K. Berg, P. Pelletier