Comment éviter d’avoir de la buée sur ses lunettes avec un masque

Inspirer, expirer, et vous voilà plongé dans le brouillard pour plusieurs minutes. Et avec la baisse des températures, ne vous attendez pas à y voir plus net. Alors, pour éviter les accidents, à chacun sa petite technique. Sur Internet, les astuces de grands-mères sont légions, à base de savon, de mouchoir, ou encore de mousse à raser, ... Mais sont-elles vraiment efficaces ? Une opticienne a accepté de mener l'expérience pour nous. Résultat : induire les verres de mousse à raser n'est pas tout à fait concluant. Au niveau du produit, on risque d'altérer les traitements qu'il peut y avoir sur les verres ophtalmiques. L'eau savonneuse, elle, ne présente aucun risque pour les verres, mais le résultat semble à peine plus probant. Pour une efficacité longue durée, un ingénieur du Doubs a développé un aérateur de masque. Une petite coquille en plastique accolée contre son menton, effet anti-buée garantie. Près de 10 000 exemplaires ont déjà été vendus en quelques semaines. L'aérateur permet de guider l'air vers le bas et d'éviter la condensation sur les lunettes. Matthias Vanoni assure que son invention ne présente aucun risque et que le masque conserve presque toute son efficacité. Mais sur ce point, les professionnels de santé restent sceptiques. La solution pourrait alors venir d'outre-Atlantique. Sur Twitter, un chirurgien américain fait fureur avec une astuce toute bête. "Un simple sparadrap fait des miracles. Je l'ai appris au bloc opératoire", a tweeté le docteur Daniel M. Heiferman. Technique de professionnel pour ne plus y voir flou, c'est aussi la garantie que votre masque ne tombera pas de votre nez.