Comment expliquer la tactique de Poutine ?

La Russie a ordonné à ses troupes d'élargir son offensive samedi. Ses premiers efforts se sont portés sur deux villes de l'Est, Kharkiv au Nord et Marioupol au Sud. Comment expliquer cette tactique ? Selon notre consultant militaire, la tactique de Poutine pour emporter le Donbass est assez claire. Marioupol au Sud, c'est un port. Si les Russes parviennent à prendre ce port important, ils pourront débarquer des troupes à partir des bâtiments qui sont dans la mer d'Azov. Donc, cela veut dire une montée pour renforcer l'effort sur l'armée ukrainienne qui résiste encore dans le Donbass. Le Nord, Kharkiv, est également une ville très importante. Mais c'est pareil, c'est pour monter une tenaille, du Nord vers le Sud, avec un objectif intermédiaire avant d'aller au contact du Donbass, qui est une ville où se trouve le haut État-major ukrainien, qui est la tête pensante de la résistance sur place. Pour l'instant, certains disaient que l'Ukraine tomberait en quatre jours. Nous sommes au quatrième jour de l'offensive, et cette armée, cette population, résiste et elle est imaginative. Elle donne du fil à retordre à Poutine. De plus, les soldats russes qui sont au contact, voient bien qu'en face d'eux, ils ont des gens comme eux et parlent russe comme eux. Ce qui représente un autre problème pour Poutine. P. SERVENT