Comment expliquer le succès fou de Vinted, spécialiste des vêtements d'occasion ?

La plateforme communautaire Vinted propose à des particuliers la vente en ligne de leurs vêtements d'occasion. Au-delà d'être plus économique, ce recyclage est aussi devenu très à la mode pour des raisons écologiques. Le nombre d'abonnés s'est envolé particulièrement dans l'Hexagone. Le pays représente le tiers des utilisateurs européens. L'une de nos équipes est allée en Lituanie rencontrer la fondatrice de cette société en pleine ascension. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.