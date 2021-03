Comment expliquer l’étonnant recul de l’épidémie dans les Pyrénées-Atlantiques ?

La situation interroge. Ce n'est pas du tout ce qu'avait imaginé cette biologiste. Le laboratoire s'était préparé à un regain d'activités après les fêtes. C'est au contraire devenu particulièrement calme, car le taux d'incidence baisse depuis plusieurs semaines, alors qu'il augmente dans tout le pays. Le département est le seul de France métropolitaine à être passé sous le seuil d'alerte. Pourquoi l'épidémie recule dans les Pyrénées-Atlantiques alors qu'elle flambe partout ailleurs ? La réponse se trouve peut-être à l'hôpital de Bayonne. À l'automne dernier, il y avait dix fois plus de patients qu'aujourd'hui. Les contaminations y étaient même plus importantes que la moyenne nationale, et cela pourrait être l'une des explications. Les scientifiques évoquent aussi le climat, plus doux et un autre allié de taille, le vent. Les autorités sanitaires le reconnaissent, ces courbes restent aujourd'hui un mystère. En attendant de comprendre, l'Agence régionale de santé appelle toujours à la plus grande prudence, même si certains maires demandent un assouplissement des restrictions sanitaires.