Comment faire de la sculpture à base de feuilles d'arbre ?

Une brosse, une feuille et quelques instruments spécifiques sont associés pour la pratique de cet art populaire très répandu chez les Poilus en 1418. Le principe de cette sculpture est de supprimer les tissus végétaux de la feuille et ne garder que les nervures. En Vendée, un expert depuis 40 ans veille à la transmission de ce savoir-faire nécessitant autant d'adresse que de précision. Etant extrêmement fragile, l'oeuvre finale se conserve sous verre.