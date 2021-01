Comment faire ses vœux pour l'année 2021 ?

Bonheur, joie, amour, ... Que l'on soit célèbre, puissant ou inconnu, hier ou aujourd'hui, nous nous adressons tous au fonds les mêmes vœux. Et ceux qui ne trouvent pas les mots ces jours-ci diront simplement "bonne année" comme Fernandel. Sylvie Desbois par exemple, s'est inscrite à l'atelier d'écriture "Cartes de vœux stylées". Elle y a participé par visioconférence. Ce dimanche matin, elle s'est creusée la tête pour adresser une pensée à chacun de ses proches. Clara Madec, organisatrice de l'atelier, nous explique que son équipe propose des figures de style, des jeux d'écriture pour trouver l'inspiration. La tradition des vœux est ancestrale. Les historiens en trouvent la trace dans l'Antiquité romaine et en Chine impériale, mais la première carte de vœux imprimée contient un sobre "joyeux Noël et bonne année" et a été envoyée au XIXème siècle en Grande-Bretagne en mille exemplaires identiques.