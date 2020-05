Comment fonctionne La Poste pendant le confinement ?

En temps normal, le délai d'acheminement d'un courrier est de 24 à 48 heures. Mais à cause de l'épidémie, les effectifs dans les bureaux de poste ont été réduits. Ce qui rallonge aussi la durée de traitement de nos lettres. Pour une distance de 30 km, par exemple de Toulouse à Largardelle-sur-Lèze, un courrier met trois jours pour parvenir à son destinataire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.