Comment fonctionne le "Dôme de fer" d'Israël ?

Depuis le début de la semaine, plus de 3 000 roquettes ont été lancées des territoires palestiniens sur Israël. Des missiles, comme ceux tirés de Beit Lahia. Bien souvent, ils sont arrêtés dans leur course par ce qu'on appelle le "Dôme de fer". Alors, comment ce système de défense fonctionne-t-il ? Lorsqu'une roquette est envoyée par un des groupes armés palestiniens, un radar le détecte et sa trajectoire est rapidement analysée. Et s'il risque de tomber sur des zones habitées, un missile israélien d'interception est lancé sur lui. Ce "dôme de fer" est en place depuis dix ans. Il a été développé par Israël avec le soutien des États-Unis. Le dispositif est capable d'intervenir de jour comme de nuit, par temps clair comme en plein brouillard, sur tout le territoire. Ce système n'est pas infaillible. Cette semaine, seule la moitié des roquettes tirées a été neutralisée. Une fois la roquette neutralisée, le danger n'est pas pour autant totalement écarté. En effet, ses débris peuvent encore faire de nombreux dégâts au sol. En multipliant les assauts, les groupes armés palestiniens espèrent ainsi affaiblir ce bouclier aérien.