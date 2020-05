Comment fonctionne le "PC Voyageurs" de la SNCF ?

La semaine de reprise s'est plutôt bien passée du côté des transports en commun. Afin de limiter les passagers dans les trains, la SNCF a mis au point le dispositif "PC Voyageurs", permettant de maîtriser l'affluence. À la gare du Nord, un filtrage se met en place aux heures de pointe grâce à un mécanisme de contrôle. L'objectif est d'empêcher que les quais ne soient bondés et d'affiner l'offre de transport au jour le jour.