Comment fonctionnent les brigades sanitaires ?

Avec le déconfinement, une nouvelle vague de Covid-19 est fortement appréhendée dans l'Hexagone. Une brigade sanitaire a donc été mise en place dans chaque département pour éviter ce scénario. A Lyon (Rhône), celle-ci regroupe 190 salariés de la CPAM dont plusieurs médecins. Ils sont chargés d'enquêter sur l'entourage des patients contaminés. Les cas recensés seront ensuite invités à se faire dépister et à rester confinés chez eux si besoin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.