Comment isoler les malades du Covid-19 à bord du porte-avions Charles de Gaulle ?

L'armée a levé le doute ce vendredi matin en confirmant la présence de malades du Covid-19 à bord du "Charles-de-Gaulle". Trois militaires ont été évacués en hélicoptère. Avec 50 cas testés positifs, le porte-avions a accéléré son retour vers Toulon. Mais comment isoler les patients et protéger les 1700 autres membres d'équipage dans un environnement où la promiscuité est la norme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.