Comment la cathédrale de Strasbourg se protège-t-elle des incendies et des intrusions ?

L'incendie de la cathédrale de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique), samedi, est un drame qui pose une fois de plus la question de la sécurité des églises. Comment est-elle assurée ? Surveillance, alarme, filtrage... Reportage à Strasbourg, dans la deuxième cathédrale la plus visitée de notre pays.