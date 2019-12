Comment la France crée des emplois

Les créations d'emplois ont été facilitées par la baisse des charges sur les salaires. Un environnement beaucoup plus favorable pour les recruteurs. En quatre ans, l'économie française a créé un million d'emplois. Le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis dix ans, avec 8,5% de la population active. Illustration avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.