Comment la Russie contourne-t-elle les sanctions imposées par les Occidentaux ?

Nous nous sommes rendus dans une usine à Saint-Pétersbourg. Elle fabrique de montre, la plus vieille de Russie, avec des modèles portés par les héros soviétiques comme Youri Gagarine. "Aujourd'hui, à cause des sanctions, on a des problèmes d'approvisionnement. Certaines pièces importantes manquent. Ça nous touche, mais on trouve d'autres composants pour les remplacer", explique Olga Shpiltchouk, cheffe d'atelier - Raketa, Peterhof (Russie). Certaines pièces qui venaient d'Europe comme les bracelets sont désormais confectionnées par des artisans russes. Mais d'autres composants sont introuvables dans le pays comme le verre de la montre. Dans la vidéo en tête de cet article, Xavier Giraudet, horloger chez Raketa en Russie, montre comment cette matière première est remplacée par d'autres composants. Comme cette entreprise, une partie de l'industrie russe tourne vers l'Asie, à marche forcée. À Moscou, les habitants redoutaient de voir disparaître des rayons certains appareils électroniques comme les smartphones. Depuis deux mois, des marques comme Apple ou Samsung ont cessé d'exporter leurs téléphones vers la Russie. Pourtant, tous les derniers modèles sont déjà disponibles dans certaines boutiques de la capitale. En fait, les téléphones transitent par d'autres pays avant d'arriver à Moscou. Et c'est la même histoire pour l'industrie automobile. Ces importations parallèles sont facilitées en Russie par le ministère du Commerce. L'objectif recherché par les autorités russes est d'éviter les pénuries. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot