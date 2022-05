Comment l'armée ukrainienne récupère le matériel russe

C'est un atout de poids, un char T-80, imposant que bruyant. Des soldats des forces spéciales ukrainiennes sont très fiers de nous le montrer et de vanter ses mérites. "Il est doté de viseurs très modernes, thermiques. Ce char peut vous repérer et vous toucher à plus de six kilomètres, il est vraiment très dangereux", nous explique le Lieutenant André. Mais leur plus grande fierté, c'est que ce blindé est russe. Ces soldats l'ont récupéré à l'ennemi. Aujourd'hui, ils apprennent à s'en servir pour que demain, ils l'utilisent contre ses anciens propriétaires. Les Ukrainiens utilisent toutes les armes à disposition contre les Russes, car l'ennemi est passé à l'offensive. Nous nous rendons dans les tranchées sur le front près d'Izioum. Les Russes sont à environ un kilomètre. Les soldats les surveillent et se tiennent prêts à les repousser si jamais ils tentaient un assaut. Les bombardements sont quotidiens. Les militaires ne cachent pas qu'ils ont peur face aux assauts russes. Ce matin, ils ont déjà détruit trois blindés qui tentaient de passer leur ligne. Au loin, nous voyons des chars transformés en épave. Soudain, les Ukrainiens en repèrent d'autres. "Je vois trois véhicules en mouvement à l'est", alertes l'un d'eux. "Difficile de dire, c'était quoi exactement, ils étaient à 7 km", selon un autre. L'ennemi disparaît derrière les arbres mais personne ne se relâche. Ils savent tous que les Russes vont réattaquer. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Marcantetti, G. Vuitton, I. Zakharenko