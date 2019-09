Comment le burger est devenu l'emblème de notre gastronomie

En 1979, une grande enseigne de fast-food américain installait son premier restaurant dans l'Hexagone. Peu à peu, nous avons tous découvert et adopté le célèbre hamburger. Nous en sommes les deuxièmes consommateurs au monde, juste derrière les États-Unis. Comment ce sandwich a-t-il réussi à faire si bon ménage avec notre gastronomie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.