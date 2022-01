Comment le cannibale a-t-il pu se retrouver dans la rue ?

C'est l'auteur présumé des faits, au moment de sa première arrestation pour meurtre aggravé de cannibalisme en 2013. Une heure après son crime, il attaquait un agriculteur sur son tracteur, avec une barre de fer. La semaine dernière, cet ancien militaire de 34 ans a tenté de récidiver dans cette rue. Il était hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Toulouse d'où il a pu facilement se sauver. Neuf ans après, pourquoi l'homme n'était-il plus dans une UMD où il avait été interné pendant des années ici à Cadillac en Gironde ? C'est là que son maintenus les criminels jugés irresponsables pénalement comme il l'avait été après son crime. En 2004, un autre malade psychiatrique livré à lui même dehors, était venu assassiné une aide-soignante et une infirmière à l'hôpital de Pau. Lui, était toujours enfermé dans l'UMD de Cadillac depuis bientôt 17 ans. T F1 | Reportage G. Bellec, C. Hurel