Comment les biologistes ont sauvé les perroquets bleus du Brésil

La région du Pantanal est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Victime du trafic d'animaux sauvages, le perroquet bleu a bien failli disparaître. Mais Neiva Guedes, une biologiste, a réussi à sauver l'espèce grâce à son projet Arara Azul. Avec son équipe, elle a installé près de 200 nids artificiels, perchés tout en haut des arbres. Aujourd'hui, il y aurait plus de 5 000 perroquets bleus au Brésil.