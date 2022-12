Comment les Bleus ont surmonté les épreuves ?

À chaque rencontre, à chaque exploit, l’Équipe de France a balayé les doutes. Les supporters ont appris à croire en elle, pourtant, c’est une équipe décimée par les blessures présentes. Mais les Bleus vont se découvrir une qualité : la résilience. Adrien Rabiot égalise, et Olivier Giroud avec deux buts rejoint Thierry Henry en tête des butteurs en Bleus. La France s’impose finalement quatre buts à un. Désormais, il suffit d’une victoire face au Danemark pour se qualifier en huitièmes de finale. Cette fois, les Bleus s’en remettent à Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe récidive en huitièmes de finale face à la Pologne. Plus que des buts, il marque surtout les esprits. Aurélien Tchouaméni, puis Olivier Giroud donnent l’avantage aux Bleus avant un ultime face à face dans les dernières secondes du match. L’anglais manque son penalty et la France est en demi-finale. Face à cette surprenante Équipe du Maroc, l'Équipe de France ne va pas tomber dans le piège de la suffisance. Les Bleus s’imposent deux à zéro. La France est en finale pour la quatrième fois de son histoire. TF1 | Reportage C. Abel