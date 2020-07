Comment les colonies de vacances s'adaptent après le confinement

Les colonies de vacances attirent chaque année environ un million d'enfants, mais ce sera forcément moins cet été. Elles ont aussi dû s'adapter au contexte sanitaire. On estime que seulement 50% des séjours ont été maintenus. Nos journalistes ont toutefois constaté que cela n'entache pas pour autant l'esprit des jolies colonies de vacances. Illustrations à Gérardmer dans les Vosges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.