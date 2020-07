Comment les contrôles sanitaires vont être renforcés dans les aéroports ?

La situation sanitaire de certains pays a obligé la France à prendre de nouvelles mesures. Depuis Roissy ce vendredi, le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles dans les aéroports. Un test sera bientôt obligatoire pour les Français venant des seize pays considérés à risque. Effectif au plus tard le 1er août, ce dispositif de dépistage sera aussi réalisé à chaque arrivée de bateaux dans les ports.