Comment les églises s'organisent-elles pour fêter Pâques ?

Pour célébrer la messe pascale malgré la crise sanitaire, le père Joseph a dû se dédoubler ce dimanche. Il a décidé de diffuser la messe en direct, dans la salle paroissiale, pour accueillir le plus de fidèles possibles. Tôt ce matin, tout était prêt. En raison des restrictions sanitaires, l'église ne peut accueillir que 90 places au lieu de 300 en temps normal. Il a donc fallu multiplier les messes mais aussi mettre en place un dispositif inventé durant le premier confinement basé sur Facebook Live. Plus de places et un grand soulagement pour les fidèles quand les cloches ont retenti. Un peu de frustration tout de même pour les derniers arrivés. "On aimerait mieux que ça soit sans masques, on aimerait mieux que ça soit tout le monde regroupé dans l'église", confie une fidèle. Mais cette frustration est dissipée par la satisfaction de pouvoir célébrer Pâques en toute sécurité. A la fin de la messe, le père Joseph s'est déplacé en personne dans la salle paroissiale pour communier avec les fidèles.