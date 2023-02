Comment les Français jugent-ils leurs députés ?

Les 577 députés auront finalement réussi à faire l'unanimité... celle qui aboutit à la désolation. Sur ce marché ce samedi matin, les débats n'ont pas franchement passionné. C'est la faute à un brouhaha généralisé. Avec ces milliers d'amendements déposés et non examinés par l'Assemblée nationale, pour Thierry, un agriculteur très soucieux de sa retraite à venir, c'est une déception. "On va droit dans le mur, mais bon, nous, on fait face au travail et à ce qu'on doit payer", explique-t-il. Ce sont des centaines d'heures de débats et des coups bas à n'en plus finir. Alors, lorsqu'on rappelle à ces électeurs certaines insultes ou échanges houleux, tous répondent d'une même voix : "J'ai l'impression qu'on est à la maternelle" ; "Quand je vois ça, ça ne me donne pas envie de voter". Laëtitia cumule deux emplois pour boucler ses fins de mois. Il est difficile pour cette mère de famille de se sentir représentée et défendue. Une chose est certaine, le flou absolu demeure sur cette réforme avant l'examen du texte au Sénat. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive