Comment les Franciliens ont contourné la grève à la RATP

Selon votre trajet, vous n'avez pas tous vécu la même journée dans les transports franciliens aujourd'hui. Il y a d'abord eu comme prévu beaucoup de galères. Quelques mauvaises surprises aussi pour les moins bien renseignés. Des rames de métro moins bondées que prévu, grâce notamment au réflexe du télétravail. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise a tout son temps pour nous recevoir dans ses locaux totalement vides. Consigne respectée par tous, ou presque. Aujourd'hui au moins, Elsa ne risque pas d'être dérangée par ses collègues. Pour venir travailler, elle a choisi les transports en commun. D'autres, très nombreux, ont privilégié le covoiturage. Cette plateforme a enregistré presque deux fois plus de demandes qu'habituellement. Des solutions alternatives, il fallait en trouver aussi pour ne pas rater le train des vacances. Pour ces voyageurs, elles commencent tout de même par un petit coup de stress. Mais une fois installés, eux sont sûrs d'arriver à destination dans les temps contrairement à ceux qui ont choisi la voiture, car ce soir, le trafic en Île-de-France est plus difficile que d'habitude avec un pic à 350 km d'embouteillage à 18 heures. TF1 | Reportage P. Corrieu - D. Salmon - L. Poupon - C. Chevreton