Comment les futurs sauveteurs en mer sont-ils formés ?

C’est un sauvetage en mer avec Margot, Mathieu et les autres. Ils ont entre 17 et 24 ans. L’exercice prévoit la récupération d’une victime en zodiaque. C’est le dernier week-end de formation, les exercices vont s’enchaîner. Ramener un corps est toujours une épreuve. Comme beaucoup, Vianney est étudiant à l’Orient. Comme les autres, il a passé chaque week-end de l’année à s’entraîner. La motivation est l’un des critères de recrutement. L’entraînement se fait sur cette plage, paradis des kitesurfeurs. Les sauveteurs doivent désormais en tenir compte. Les kitesurfeurs eux-même leur enseignent les risques de la pratique. Entre Finistère et Morbihan, le lendemain, nous retrouvons les stagiaires à l’embouchure de la Laïta, là où la rivière se jette dans l’océan. Le courant est particulièrement fort. Il faut apprendre à ne surtout pas lutter. Les futurs sauveteurs vont l’expérimenter et apprennent à anticiper. La bonne condition physique est indispensable mais pas seulement. À l'issue de cette formation de plus de huit mois, les nouveaux sauveteurs seront mobilisés sur quelques uns des 750 postes de secours, installés sur les plages françaises.