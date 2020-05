Comment les gérants perçoivent-ils la réouverture de leurs restaurants ?

Chaque restaurateur a sa façon de gérer la crise. Régis Costes, par exemple, s'abstient à rouvrir son bistrot avec des règles trop strictes. Pour lui, reprendre l'activité pourrait empirer sa situation actuelle. De leur côté, Samuel Cardinaud et son associé sont prêts à tout pour relancer les leurs. Une reprise qu'ils doivent envisager, même s'ils ignorent encore les règles précises à respecter ni la date de la réouverture de leur restaurant.