Comment les Parisiens vivent-ils leur premier week-end de reconfinement ?

C'est la fin d'un week-end de liberté pour les Parisiens venus se ressourcer sur la côte. Laurent ne regrette pas d'avoir maintenu ce week-end à La Baule. "On s'est promené. On a profité à fond de la journée", a-t-il témoigné. Beaucoup doivent rentrer à Paris pour le travail. Certains n'ont pas encore réfléchi à leur déplacement de retour. Devant la gare, le trafic est calme ce dimanche matin. Cela a arrangé Véronique qui a volontairement pris un départ tôt. "Je suis en situation de handicap. Je préfère ne pas avoir la cohue", a-t-elle expliqué. Pour ce qui est de l'attestation de déplacement, elle est un peu perdue. Pour le trajet retour, seuls les motifs familiaux impérieux et ceux professionnels valident les déplacements en zones confinées. Un travailleur indépendant rentrera mardi. D'ici là, il ne veut pas encore penser au troisième confinement. "Voir des visages et des paysages nouveaux, la mer, la campagne (...), je veux changer de quotidien", a-t-il confié. Pourtant, cette vie confinée est inévitable pour les familles et les personnes qui ne peuvent pas télétravailler.