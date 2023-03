Comment les premiers prix font la différence

Les premiers prix sont désormais dans tous les rayons, plutôt discrets tout en bas des étagères. Dans des emballages très simples, ces produits premiers prix n’attirent pas toujours votre attention. Les produits premiers prix sont jusqu’à 50 % moins chers que les marques nationales. Pour obtenir des prix bas, les enseignes ne font pas de publicité, parce que c’est trop coûteux. Les enseignes doivent aussi adapter leurs recettes. Dans certains biscuits par exemple, elles mettent de la margarine à la place du beurre chez son concurrent. Pour convaincre les clients, il faut surtout que ce soit bon. Un prix de 85 centimes pour un gâteau premier prix contre 1,95 euros pour la grande marque. Avec un goût vraiment équivalent, Amel Meskine, une mère de famille, était sceptique. Elle a fait le test. Pour séduire, une enseigne dans l’Intermarché Express à Ermont, a misé sur l’approvisionnement de ses rayons. Elle produit elle-même ses biscuits, jus de fruits et conserves de légumes pour éviter ainsi les pénuries. Une stratégie payante car l’année dernière, les ventes des produits premiers prix ont augmenté de 10 %. Les marques Simpl, Top Budget, Eco+ et Pouce sont désormais des marques bien connues. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, M. Ramaugé, M. Simon Le Gall