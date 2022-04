Comment les Russes contournent-ils les sanctions internationales ?

La zone industrielle de cette petite ville à 350 km de Moscou semble avoir connu des jours meilleurs. Mais surprise, derrière cette porte, voilà une chaîne de production de fibres optiques flambant neuve. Cette ligne a été construite l'an dernier, et une autre sera bientôt installée. Avec cette entreprise et des dizaines d'autres, le pays tente de se doter d'une filière 100% russe dans les réseaux à très haut débit. Objectif assumé : montrer à l'Occident que l'on peut, ici, se passer de lui. Le gouvernement encourage cette course à l'autonomie technologique à grand renfort de subventions. Après l'annexion de la Crimée et deux premières sanctions internationales, le Kremlin décrète un embargo sur les produits alimentaires européens. C'est donc l'industrie agroalimentaire qui est la première, en Russie, à avoir appris à se passer des importations. Seulement, la politique du 100% made in Russie défendue par le Kremlin n'est pas vraiment une réussite. Selon Alexi Portansky, économiste russe, "le choix a diminué, la qualité s'est détériorée et les prix ont flambé". Sa conviction : les sanctions internationales et le départ des fournisseurs occidentaux seront, à long terme, destructeurs pour l'économie russe. TF1 | Reportage M. De Chevigny, C. Moutot