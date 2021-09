Comment les talibans administrent Kaboul

On repeint beaucoup les murs en ce moment à Kaboul. Il s’agit d’effacer les traces du passé et d’y inscrire à la place les nouveaux messages de l’émirat islamique , comme nous l’expliquent ces quatre mollahs chargés du travail de propagande. “C’est un slogan qui dit : l’ancien régime est tombé, à nous l’indépendance. Voilà ce qui est écrit”. “En fait, on veut que les gens nous rejoignent et nous soutiennent “. Or, il n’est pas facile de trouver les mots pour convaincre car il y a fort à faire, comme nous le constatons devant ces agences bancaires. Ils sont des centaines à vouloir retirer leur salaire, sans succès. Les caisses sont vides et maintenir l’ordre sans trop user des coups de cric est une gajure pour les talibans. Devant la caméra, c’est avec modération que ce responsable taleb s’oblige tout de même à contenir le mouvement de foule. “La seule administration dirigée par les talibans qui fonctionne totalement à ce jour, c’est la police, comme nous allons le constater dans ce commissariat”, précise notre correspondant sur place. Des policiers qui ont plutôt l’allure de guérilleros. Le contrôle de la capitale ayant été confié aux talibans venus des provinces voisines. Quand au commissaire, il reçoit les plaintes avec sérénité, telle celle de ce jeune montagnard dépouillé de ses biens par un malfrat ou encore celle de cette femme maltraitée par son mari. “Trois semaines, jour pour jour, après leur arrivée au pouvoir, les talibans continuent d’essayer de donner des gages de bonne conduite, dans l’espoir de se faire reconnaître par la communauté internationale. Une chose est sûre, à ce stade, ils sont encore loin d’y parvenir”, constate l’un de nos envoyés spéciaux sur place.