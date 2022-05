Comment les Ukrainiens utilisent les armes occidentales

La force de frappe de l'armée russe reste impressionnante. En témoigne l'incendie d'une usine près de Kharkiv. Un soldat ukrainien observe inquiet, car son unité est stationnée à proximité. "Les Russes ont des missiles de courte et de longue portée. Ils peuvent frapper où ils veulent. Ici, on est près de la frontière, donc ça peut nous tomber dessus n'importe où, n'importe quand", s'exprime-t-il. Valéry a servi dans la Légion étrangère il y a 20 ans. C'est la raison pour laquelle il a accepté de nous montrer, dans un lieu tenu secret, les armes qu'il utilise contre la Russie. "On appelle ça un NLAW", montre-t-il. Il s'agit d'un missile antichar moderne fourni par la Grande-Bretagne. Les Ukrainiens en ont reçu 5 000 depuis le début de la guerre. Il dispose aussi de munitions américaines antichars et attend d'autres missiles guidés promis par les États-Unis. "Pour l'instant, on n'a pas assez de missiles américains Javelin. En attendant, on utilise ces missiles ukrainiens fabriqués ici, près de Kharkiv. Dans un village récemment repris par les Ukrainiens, se trouve le poste d'observation des hommes de Valéry. Dès notre arrivée, nous avons compris que les combats sont intenses. L'armée russe tente de récupérer le terrain perdu. À l'intérieur, les hommes de Valéry se préparent à quitter les lieux à n'importe quel moment. "Les Russes ont vraiment beaucoup de munitions. Hier soir, ils nous ont bombardés comme jamais", raconte-t-un d'eux. TF1 | Reportage G. Aguerre, E. Fourny