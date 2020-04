Comment l'Inde fait face au coronavirus

En Inde, 1,3 milliard d'habitants sont confinés depuis 25 jours. Un confinement parmi les plus stricts, mais qui reste très théorique pour les plus pauvres. Dans ce pays où les inégalités sont déjà gigantesques, le gouffre s'est encore creusé. Des distributions de nourriture sont organisées tous les jours pour des familles désormais sans ressources.