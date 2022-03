Comment l'Occident arme massivement les Ukrainiens

L'armée russe a présenté une frappe du 19 mars comme la première réalisée avec son missile hypersonique Kinjal. L'engin fait plus de 7 m de long, pèse 4 t et a une portée entre 1 000 et 2 000 km. Malgré sa vitesse, entre 6 000 et 10 000 km/h, il parviendrait à changer régulièrement de direction pour empêcher toute interception par l'adversaire. Selon Mériadec Raffray, grand reporter, spécialiste des questions militaires, le message serait : "Vous venez de dire que vous allez augmenter les livraisons d'armes. Attention messieurs les Occidentaux, nous sommes capables de vous stopper". Les États-Unis viennent de promettre une nouvelle aide militaire de 720 millions d'euros, notamment en missiles antiaériens portables de type Stinger qui sont guidés par la chaleur. La réflexion est en cours pour renforcer encore l'arsenal contre la Russie. La Slovaquie pourrait ainsi céder à l'Ukraine ses batteries S-300. Tirés depuis des camions, ces projectiles de 7,5 m de long montent jusqu'à 27 km d'altitude, à 8 000 km/h. Au sol, l'approvisionnement en munitions antichars se poursuit lui aussi, 9 000 roquettes et missiles en plus des 17 000 déjà prévus. Dans le lot, des Javelins américains qui sont très simples d'emploi. Le missile s'élève pour frapper les chars par le dessus, là où ils sont les plus vulnérables. TF1 | Reportage O. Santicchi