Comment Los Angeles a fait baisser la température

Une canicule hivernale. C'est un paradoxe qui devient désormais une réalité pour les habitants de Los Angeles où la température a dépassé en février dernier les 32°C. Constituées d'asphalte, les rues sont bouillantes l'été. Et ce phénomène participe à l'étouffement de la ville. Ce camion, que nous voyons dans la vidéo en tête de cet article, transporte un produit hautement technologique, une sorte de crème solaire pour la rue. "C'est un mélange d'acrylique, de sable et de peinture grise qui réduit d'un tiers l'absorption de la chaleur. Notre objectif d'ici la fin de l'année est de repeindre 200 rues. Là, on est justement en train de faire la centième. Donc, on a fait la moitié du chemin", rassure un responsable. Un bitume classique absorbe 90% du rayon du soleil et peut atteindre 65°C en période de canicule. Mais celui-ci, une fois repeint, n'absorbe plus que 60% de la chaleur et donne des résultats impressionnants. Si la ville recouvrait 35% de ses rues avec ce produit, cela permettrait de faire baisser de 1°C la température de l'air dans Los Angeles. Mais le prix constitue un frein. Repeindre seulement 1 km au sol coûte 25 000 euros. Los Angeles a pour objectif de faire 400 rues d'ici les Jeux olympiques qu'elle accueillera en 2028. Pour cela, la mairie devra encore débourser plusieurs millions d'euros. Un combat coûteux contre la chaleur mené sur plusieurs fronts. Elle doit aussi planter 100 000 nouveaux arbres pour créer plus d'ombre que les emblématiques palmiers. Mais toutes ces initiatives relèvent d'une adaptation aux effets du changement climatique plus que d'une réelle lutte contre ce réchauffement. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard