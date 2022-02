Comment lutter contre le fléau des voitures ventousées

Opération coup de balai sur ce parking public d'Ajaccio. La police municipale fait la chasse aux voitures abandonnées, comme ce véhicule qui n'est pas prêt de bouger. Et voici la fourrière pour le dernier voyage de cette voiture. Dans la seule ville d'Ajaccio, la mairie a recensé 200 véhicules garés abusivement, c'est-à-dire 200 places gratuites inutilisables pour les habitants. Pour lutter contre ces incivilités, chaque ville y va de sa solution. À Bastia, pour les voitures restées immobiles plus d'une semaine, cet autocollant de mise en demeure. Jetons un œil au code de la route. Au bout de sept jours d'affilé sur la même place, un véhicule est considéré voiture ventouse, comme collée à l'asphalte. Pour son propriétaire, la loi prévoit une amende de 35 euros et une mise en fourrière pour décoller ces encombrants véhicules. Le fléau des voitures ventouses ne date pas d'hier. Près de 50 ans plus tard, la facture explose pour les mairies. À Montgeron, 24 000 habitants et près de 200 voitures ventouses retirées chaque année. Parfois, ces voitures ventouses sont purement et simplement abandonnées par leurs propriétaires. Sur les parkings privés, 50km plus loin, monsieur le maire n'a plus le pouvoir d'agir. Il nous montre ces épaves qui pourrissent lentement. Ces véhicules abandonnés et cassés sont parfois dangereux pour les passants ou l'environnement. Dans cette ville de Bois-d'Arcy, 150 voitures ventouses ont été signalées en 2021, contre une centaine un an avant. T F1 | Reportage J.L. Perez, V. Brossard