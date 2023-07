Comment on peut protéger les élus ? Décryptage de David Lisnard

Mis à part l'agression de Vincent Jeanbrun à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), d'autres maires ont été menacés et de nombreuses mairies ont été brûlées ces derniers jours, comment peut-on aider les élus aujourd'hui ? L'association des maires de France a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser. À ce titre, lundi, à midi, ils ont décidé d'appeler à un rassemblement sur les parvis des mairies. Ils feront sonner les sirènes, porteront un appel commun et ils continueront leur travail au quotidien pour que l'ordre revienne. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas instauré l'état d'urgence. Il laisse aux communes l'initiative, notamment sur la question des couvre-feux. Est-ce la bonne solution ? Le président de l'AMF a ajouté que dans certains cas de figure, des couvre-feux locaux sont la bonne solution pour faciliter de travail des forces de l'ordre. En revanche, il serait absolument anormal de faire un couvre-feu général qui pénaliserait l'immense majorité de la population qui se comporte bien.