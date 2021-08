Comment passer moins de temps sur les écrans ?

Des smartphones dans toutes les mains. Voilà à quoi ressemble la plage de 2021. Cela témoigne peut-être bien d'une dépendance. En moyenne, nous le consultons 220 fois par jour. C'est l'équivalent d'une fois toutes les trois minutes. Les Français n'ont en effet jamais autant passé de temps sur les écrans. Thibaud Dumas, neuroscientifique, en étudie les effets et les risques pour notre cerveau. "Quand on se saisit de notre téléphone à tout bout de champ, on empêche notre cerveau d'améliorer la concentration", affirme-t-il. La seule solution est donc de trouver d'autres activités. Mais en sommes-nous capable ? Pour nous aider, Isabelle Renay, sophrologue, qui prône la déconnexion pour le bien être, nous prodigue quelques conseils. D'abord, quand on est en vacances, il ne faut pas garder le téléphone sur la table. Certaines options vous permettent également de prendre conscience du temps passé sur votre écran. Vous pouvez aussi supprimer les notifications parfois envahissantes. Qu'en est-il de l'immortalisation du paysage ?