Comment Perseverance a réussi à produire de l'oxygène sur Mars

Comment produire de l'oxygène dans un environnement qui en est totalement dépourvu ? Perseverance, le petit robot envoyé sur Mars par la Nasa a peut-être trouvé la solution. "Moxie", une petite boite située au cœur du rover a permis aux scientifiques de créer de l'oxygène sur la planète rouge. Un exploit, puisque l'atmosphère martienne est composée à 96% de dioxyde de carbone. L'air y est irrespirable pour nous les humains. Alors comment une petite boite peut-elle créer de l'oxygène ? Comme le montre l'infographie animée en tête de cet article, la boite dorée embarque à l'intérieur une sorte de mini laboratoire. L'air de la planète rouge est aspiré d'un côté. Et grâce à de la chimie, de l'électricité et de très haute température de plus de 800° C, on obtient en sortie de l'oxygène. Moxie a ainsi réussi à fabriquer six grammes d'oxygène. De quoi permettre à un humain de respirer pendant dix 10 minutes. Ce procédé peut être utilisé pour créer de l'oxygène qui permettra aux astronautes de respirer. Mais aussi pour les faire revenir sur Terre. Car pour faire décoller une fusée, il faut forcément de l'oxygène, obligatoire pour créer une combustion. Le seul problème ce qu'il en faut énormément. Moxie pèse environ 17 kilos et les scientifiques estiment qu'il faudrait qu'elle soit 60 fois plus grosse pour parvenir à créer 25 tonnes d'oxygène. C'est la quantité nécessaire pour pouvoir faire décoller une fusée depuis Mars.