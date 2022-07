Comment protéger les baleines de Méditerranée ?

Spectaculairement grands, désespérément fragiles : sur les huit espèces communes de cétacés de Méditerranée, six sont en danger d’extinction, y compris, à l’intérieur du Sanctuaire Pelagos, entre la France et l’Italie. Les scientifiques du WWF n’étudient pas la région pour ses dauphins, prompts à jouer à l’avant du voilier dès le départ de Villefranche-sur-Mer, mais pour les risques de collision entre les baleines, notamment 1 500 rorquals communs et les navires, qui peuvent dépasser 45 kilomètres heure. Le responsable de la campagne, Denis Ody, estime que ces bateaux cumulent chaque année l’équivalent de 450 tours de la terre et jusqu’à 40 impacts mortels dans la zone. À bord, un acousticien d’une société spécialisée et ses instruments immergés jusqu’à 1 200 mètres de profondeur, pour imaginer un futur sans collision. L’astuce : exploiter les vocalises des animaux. Lorsque l’un d’eux communique avec ses congénères, il émet des sons qui se propagent sous l’eau, jusqu’à un réseau de bouées équipées de micros immergés. Les signaux déterminent la position GPS transmise via un satellite, puis une station à terre, jusqu’aux bateaux présents dans le secteur. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, H. Fourny