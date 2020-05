Comment réglementer le télétravail ?

Après le 17 mars, le télétravail a concerné quatre salariés du secteur privé sur dix. Nul doute que ce mode d'organisation va devenir de plus en plus courant. Ce qui pose des questions plus pratiques. Mes transports sont-ils toujours remboursés ? Quid de ma facture Internet ? Et surtout quand déconnecter ? Rien n'est prévu par le Code du travail.