Comment reloger les sinistrés des 175 maisons inhabitables ?

Elle vient tout juste de l'apprendre. Nadège ne pourra plus retourner dans sa maison. C'est trop dangereux. La rénovation pourrait prendre des mois, voire bien plus. Famille, amis, depuis vendredi, elle passe de maison en maison pour se loger. Il n'y a aucune solution à long terme. A Cram-Chaban, proche de l'épicentre, la secousse d'une rare violence est encore dans tous les esprits. Daniel s'en souvient dans les moindres détails. Les problèmes ne font que commencer. Il va maintenant falloir reloger au moins une centaine d'habitants. Certains ont trouvé refuge dans des caravanes, comme Nelly et sa famille. Depuis vendredi, ils doivent y dormir à six. Les pompiers n'ont pas fini leur travail d'inspection et continuent leur travail d'expertise. La prochaine étape pour les sinistrés est de contacter les assurances. Ce dimanche matin, ils sont des dizaines à faire leurs bagages sans savoir où ils pourront vivre dans les semaines à venir. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arfel