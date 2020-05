Comment respecter les règles de distanciation dans les bars et les restaurants ?

Le plus grand défi pour les bars et les restaurants sera de convaincre les clients de revenir. Ils doivent allier distance et convivialité. De nombreuses solutions sont envisagées. À Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) par exemple, un designer a imaginé une cloche en plexiglas pour se mettre à table tout en étant protégé. Ailleurs, on doit faire preuve d'imagination pour respecter les mesures sanitaires. Cabine privée en Espagne ou simple séparation sur les terrasses parisiennes, le plexiglas est privilégié partout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.