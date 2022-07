Comment retrouve-t-on une vie normale à Cazaux ?

Par leur présence à Cazaux (Gironde), les pompiers rappellent que la forêt est sous surveillance. Mais pour un des habitants et son chien, il n’est pas question de rater la promenade quotidienne. Un peu plus loin, les membres du club de foot de Cazaux s’activent. Il leur faut tout démonter, tout jeter ou presque. La fête annuelle devait commencer au moment du départ du feu, mais elle n’aura jamais eu lieu. Chez les habitants, les sentiments sont mêlés entre tristesse et espoir. "On essaye de récupérer tout le matériel qui peut resservir, mais ce n’est pas très joli. Mais enfin, on va y arriver, on va s’en sortir, on va recommencer", dit une habitante. Les plaisanciers retrouvent leurs bateaux sauvés in extremis des flammes par les pompiers. Ils se préparent même à reprendre le large dès que possible. Les cendres s’effacent d’un coup de jet d’eau. Dans le village, le bar rouvert avec déjà quelques habitués en terrasse ou au comptoir. Il leur faut relativiser, se dire que le pire a pu être évité, pour pouvoir peut-être tourner la page. TF1 | Reportge B. Guenais, I. Iorgulescu, A. Mersi