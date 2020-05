Comment réussir à vendre les destinations françaises à ses propres concitoyens ?

Cet été, les Français peuvent partir en vacances mais dans le pays et non loin du domicile. Alors, les acteurs du secteur touristique proposent de voyager autrement. Pour aider les Français dans leur choix, Stpéhane Szeremeta, directeur éditorial "Petit futé", a repris toutes les adresses dans le pays et va concevoir douze nouveaux guides numériques ciblés autour des grandes villes. Les acteurs du tourisme, quant à eux, partagent leur dix destinations coups de cœur dans des vidéos diffusées sur Internet. Les Français seront-ils convaincus ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.