Comment sauver ces terres agricoles grignotées par les villes ?

La Loire se présente aujourd'hui avec de nouvelles habitations, des voies de circulation, des zones commerciales et des parkings là où il y avait des champs autrefois. Une guerre des sols aux portes des villes qui grignotent peu à peu les terres agricoles. Tous les dix ans, l'Hexagone perd l'équivalent d'un département. Les agriculteurs y voient une menace sur notre indépendance alimentaire et sur l'environnement. Pour eux, haies, buissons, prairies et cultures sont importants, car ils favorisent la biodiversité. Pourtant, même dans les petites communes, conserver ses terres est un combat. Sous la pression, certains se voient obligés de construire pour s'en sortir financièrement. Des terres agricoles que le département de la Loire a décidé de protéger : 16 000 hectares ont déjà été sauvés. Ces 30 prochaines années, il sera impossible de les rendre constructibles. Mais pour en arriver là, il a fallu convaincre les municipalités de résister à la pression immobilière. Grâce à ce dispositif, 7% des terres agricoles du département sont désormais protégées. Mais il reste encore beaucoup à faire pour sauvegarder les champs. Seulement une dizaine de départements français ont mis en place des mesures de protection.