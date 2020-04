Comment sauver la production de pivoine française ?

La pivoine est actuellement une culture en pleine floraison. Mais les fleuristes sont contraints de fermer boutique. Seules les grandes surfaces peuvent les vendre encore massivement et sauver la récolte des horticulteurs. Les professionnels de la filière estiment que beaucoup de petits commerces pourraient ne pas se relever de cet arrêt forcé. Grâce à l'exportation, certains ont pu garder la tête hors de l'eau.